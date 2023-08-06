فيديو صادم.. نيرة أشرف جديدة في المنوفية





هزّ مقطع فيديو يحمل عنوان "مقتل فتاة بركة السبع"، مواقع التواصل في مصر، حيث تداوله الآلاف متذكرين مقتل الطالبة نيرة أشرف.

وطعن شاب يبلغ من العمر 40 عاما، فتاة مطلّقة بمنطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية، لرفضها الزواج منه، 5 طعنات قاتلة في وسط الشارع.

وكشفت تحقيقات النيابة أنّ المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة أشار إلى أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام.

وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس.

وادّعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أشرف محمد، محامي ضحية بركة السبع قال إنه يتولّى قضية طلاق الضحية من زوجها السابق منذ 6 أشهر، ويشهد الجميع بأخلاقها وسلوكها المحترم.





وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والدتها تقول له "بنتي دمها سايح على الأرض"، متابعا: "توجهنا فورا للمستشفى وبسؤال الطبيب المعالج أكد أن حالتها غير مستقرة ما يستدعي نقلها لمستشفى شبين التعليمي، الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة لتعدد الطعنات في أماكن متفرقة من الجسد".

وأشار إلى أن الضحية مقيمة مع أمها منذ أن تركت منزل الزوجية طوال الأشهر الماضية لوجود خلافات مع زوجها وأنه تم تطليقها منذ أقل من أسبوع، وهو ما يمنع زواجها شرعا لوقعها في شهور العدة.