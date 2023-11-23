فيديو صادم.. مديرة مدرسة ومعلمات يطاردن طالبة في الشارع حتى صدمتها سيارة وماتت بالكويت

الخميس، 23-11-2023
01:07 م
وثق رجل كويتي في مقطع فيديو تعرض طالبة
لحادث
سير أسفر عن وفاتها ، بسبب ملاحقة المعلمات لها خارج مبنى المدرسة في أحد المدن الكويت
ية .
وقال موثق الفيديو : ماشي على طريق سريع انفجعت عندما رأيت حادث
ووفاة بنت .
وتابع: سألت زميلتها كيف توفت البنت ، فأخبرتني أنهم منحاشين من المدرسة ، فلحقت بهم المعلمة
والمديرة ، فالبنت خافت منهما وقطعت الخط السريع فصدمتها السيارة وتوفت.
واستطرد: الله لا يوفقكم يعني مهما كان انحاشوا خبروا أهلها لكن لا تلاحقوهم على الخط السريع .. الله لا يوفقكم ياموجهات .