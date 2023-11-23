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"هتبوس رجلي وانت ساجد".. القصة الكاملة لواقعة"الكرباج" بين شابين وسيدة

فيديو صادم.. مديرة مدرسة ومعلمات يطاردن طالبة في الشارع حتى صدمتها سيارة وماتت بالكويت

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الحادث
الخميس، 23-11-2023 01:07 م

وثق رجل كويتي في مقطع فيديو تعرض طالبة لحادث سير أسفر عن وفاتها ، بسبب ملاحقة المعلمات لها خارج مبنى المدرسة في أحد المدن الكويتية .

وقال موثق الفيديو : ماشي على طريق سريع انفجعت عندما رأيت حادث ووفاة بنت .

وتابع: سألت زميلتها كيف توفت البنت ، فأخبرتني أنهم منحاشين من المدرسة ، فلحقت بهم المعلمة والمديرة ، فالبنت خافت منهما وقطعت الخط السريع فصدمتها السيارة وتوفت. 

واستطرد: الله لا يوفقكم يعني مهما كان انحاشوا خبروا أهلها لكن لا تلاحقوهم على الخط السريع .. الله لا يوفقكم ياموجهات .

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