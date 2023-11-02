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فيديو لآخر ظهور صادم لها.. وفاة الفنانة جواهر عن عمر 45 عامًا

فيديو لآخر ظهور صادم لها.. وفاة الفنانة جواهر عن عمر 45 عامًا

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جواهر
الخميس، 02-11-2023 01:24 م

 

 

فُجع الجمهور ومحبي الفنانة الكويتية جواهر، بخبر وفاتها قبل ساعات قليلة، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد رحلة مؤلمة مع سرطان المعدة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجواهر قبل شهر ونصف من وفاتها، أثناء خروجها من المستشفى عقب خضوعها لعملية جراحية في لندن، بسبب نزيف حاد.

 

وظهرت الفنانة الكويتية على كرسي متحرك، وعلى وجهها علامات الإعياء ونقص شديد في الوزن، حيث بدت حينها بملامح مختلفة عما كانت عليه.

 

وعبرت جواهر الكويتية عن سعادتها بالخروج من المستشفى وقالت في الفيديو الذي نشرته حينها عبر حسابها: "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

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