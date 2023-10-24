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مصرع 3 مؤذنين سعوديين في حادث مروع

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حادث
الثلاثاء، 24-10-2023 12:02 م


لقى 3 مؤذنين سعوديين مصرعهم إثر حادث أليم بمنطقة الباحة؛ فيما أصيب ثلاثة آخرون، بسبب حادث تصادم مروري بين مركبتين، على طريق العقيق كرا الصايدة.
ومن جانبه نعى وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة X، قائلًا: «فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، ضاوي بن عايض الغامدي، مسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري».
وتابع وزير الشؤون الإسلامية: «باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الوزارة، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان».
الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، قال : «3 حالات أدركتها الوفاة، فيما تعرضت حالتان لإصابات خطرة، وحالة إصابتها متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العقيق العام، والمتوفين لمستشفى الملك فهد في الباحة».

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