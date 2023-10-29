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قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

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فاطمة المؤمن
الأحد، 29-10-2023 03:39 م


قضت محكمة الجنح الكويتية، بحبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 3 سنوات في القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي والعربي لمدة شهرين.
كما قضت المحكمة الكويتية في القضية ذاتها بسحب رخصة القيادة سنة من فاطمة المؤمن في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.
وأعلن حساب المجلس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخبر وكتب: "عاجل/ محكمة الجنح تقضي بحبس الفاشينستا فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري".
وشارك المجلس، عبر "إكس"، صورة فاطمة وكتب عليها "في قضية قتل شابين بالخطأ ..حبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن 3 سنوات".

ووقع الحادث الذي أثار الرأي العام الكويتي فجر الخميس 24 أغسطس الماضي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

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