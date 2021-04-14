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فيديو اغتصاب الفنانة سهر الصايغ يحصد ملايين المشاهدات في ساعات

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سهر الصايغ
 
الأربعاء، 14-04-2021 10:35 ص المصريون

تصدر مقطع فيديو واقعة اغتصاب الفنانة سهر الصايغ، ضمن مشاهد مسلسل "الطاووس" بطولة الفنان جمال سليمان، تريند مؤشر البحث جوجل، حيث تعرضت شخصية "أمنية" التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب.
وحقق مشهد الاغتصاب ملايين المشاهدات خلال ساعات من طرحه، كما أبهرت سهر الصايغ الجمهور بأداء الشخصية، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.
وألقت الحلقة الضوء على عدة قضايا اجتماعية أبرزها المحامين الذين يستغلون بعض القضايا ويحولونها إلى قضايا رأي عام من أجل المال والشهرة، وذلك من خلال شخصية (كمال الأسطول)، التي يجسدها الفنان جمال سليمان.
"الطاووس".. بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


 

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