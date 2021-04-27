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سعودية شهيرة تصدم الجميع بما فعلته مع زوجها على السرير

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اميرة
 
الثلاثاء، 27-04-2021 11:48 ص المصريون

صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر المتابعين، بنشرها فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تُقبّل قدم زوجها مشعل الخالدي، لتوقظه من النوم على السرير.
هذا المشهد إستفز المتابعين، الذين إعتبروا الأمر مقززاً، ولا يجب أن يستعرض أي ثنائي تفاصيل حياته الخاصة، أو يومياته على مواقع التواصل الإجتماعي، وإتهموهما بإثارة الجدل وإفتعال هذه التصرفات، خصوصاً أنهما كانا أعلنا إنفصالهما من قبل، وتراشقا التهم والتصريحات على صفحاتهما، قبل أن يعودا إلى بعضهما البعض.
وهاجم النشطاء أميرة الناصر ووجهوا لها انتقادات لاذعة بسبب ما فعلته، فيما اتهمها البعض بأنها تحاول فعل كل الأمور الغير مألوفة لتصبح ترند وتنال الشهرة.
وكانت "الناصر" أعلنت عودتها إلى زوجها بعد طلاقهما، كما أنها تخلت عن الحجاب وظهرت بشعرها لأول مرة، قبل أن تعود مرة أخرى وترتدي الحجاب.


 

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