لحظة خروج شقيقة فنانة شهيرة من السجن في أشهر قضية أخلاقية(فيديو)

الإثنين، 15-03-2021
11:08 ص
محمد فضل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة
خروج «ابتسام بطمة
»، شقيقة الفنانة
المغربية الشهيرة «دنيا بطمة
»، من السجن
بعد
تورطها في أشهر قضية فضائح في الوسط الفني المعروفة بـ«حمزة مون بيبي».
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة
مغادرة "ابتسام" السجن
، مرتدية قبعة وكمامة محاولة إخفاء نفسها عن
التصوير، وسرعان ما استقلت سيارة كانت بانتظارها والتي سارعت بالخروج من المكان
والابتعاد عن المصورين بسرعة عالية.
وخرجت ابتسام بطمة
، من السجن
بعد أن أمضت أشهراً عدة على
خلفية اتهامها بالضلوع في نشر فضائح المشاهير عبر حساب "حمزة مون بيبي".
يشار إلى أنه تم إطلاق سراح بطمة بانتظار نظر محكمة النقض
بحكم محكمة الإستئناف التي قضت بسجنها وشقيقتها الفنانة
لمدة سنة.
وكانت الأخيرة أعلنت في وقت سابق براءتها وشقيقتها من تهمتَي
النصب والتشهير اللتين وُجّهتا إليهما في قضية الحساب المذكور.