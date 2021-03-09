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فنانة شهيرة تصدم الجميع بما فعلته داخل الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

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بدرية طلبة
 
الثلاثاء، 09-03-2021 08:41 م المصريون


أثارت الفنان بدرية طلبة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تشعل الشموع داخل إحدى الكنائس.
الجدل جاء مقترنًا بغضب وهجوم عليها بعد ظهورها داخل كنيسة "مارشربل"، في لبنان وهي تشعل الشموع كنوع من البركة.
وأحدث ظهور الفنانة "المسلمة" بهذا الشكل داخل الكنيسة موجة غضب كبيرة بين متابعيها وتسائل البعض عن ديانتها الحقيقية، لتقرر الرد على متابعيها بطريقة عنيفة، كاشفة عن ديانتها، فيما أبدى البعض تعاطفه معها واعتبر ما قامت به حرية شخصية.
شاهد الفيديو:

 

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