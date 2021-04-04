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كورونا يتوحش.. الفنانة أمل رزق تفقد القدرة على الحركة: ادعولي

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أمل رزق
 
الأحد، 04-04-2021 01:02 م المصريون

تعيش الفنانة أمل رزق معانة كبيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي أفقدها مؤخرًا القدرة على الحركة بعد تزايد أعراضه بشكل أنهك الفنانة.
وقالت "رزق" في تصريحات صحفية، :"مش قادرة أوصف مدي ألمي وإحساسي الفترة الحالية، فقدت القدرة على الحركة، شئ غريب جداً، فعلا فيروس لعين جدا والأعراض تزداد يوما بعد يوم من تكسير ودرجة حرارة إلى عدم القدرة على الحركة".
وأضافت:"أتمنى من كل محبيني الدعوات لي هذه الفترة العصيبة لأن الدعاء يغير الأقدار، وكل الحب والتقدير لكل من اهتم وسأل عني هذه الفتره شكرا لمحبتكم".
وكانت "رزق" أعلنت إصابتها بالفيروس قبل أيام، وقالت :"الحمدلله شعرت بأعراض برد شديد ومن خوفي وقلقي قررت إجراء مسحة وفحوصات لتثبت إيجابيتها، وأخضع حاليا للعزل المنزلي".
وأضافت :"الأمر ليس هينا، أشعر بتكسير عظام وارتفاع في الحرارة، الأمر صعب فعلا والفيروس لعين وعلى الجميع توخي الحذر وربنا يحفظنا جميعا دعواتكم".
 

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