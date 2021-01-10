فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة

فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة

كشفت فنانة شهيرة عن تعرضها لموقف صعب في حياتها كانت بطلته إحدى أعز صديقاتها.



وقالت الفنانة عبير صبري في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" : صديقتي المقربة كانت تدخل بيتي واكتشفت في النهاية أنها تخونني وخطفت زوجي الأول.



وأضافت: هذا الأمر لم يعد يعنيني لأنني أحب زوجي الحالي .



وأردفت ساخرة: اللي أخدته القرعة تاخده أم الشعور.

