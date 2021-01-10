الأحد 10 يناير 2021
توقيت مصر 11:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بوقف الدوري الممتاز في هذا الموعد

شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

سمكة مخيفة تهاجم الصيادين في الساحل الجنوبي

تاريخية.. مسئول أمريكي في زيارة للصحراء المغربية

السبب صادم.. القبض على عروسين في ليلة الدخلة (صور)

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل هادي الجيار

زلزال قوي يضرب الأرجنتين

مأساة.. أشلاء بشرية فقط المتبقية من الطائرة الإندونيسية المنكوبة

ترامب يستغيث بهؤلاء لوقف إجراءات عزله

ADS
 

فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة

فنانة
فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة
 
الأحد، 10-01-2021 08:16 ص المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن تعرضها لموقف صعب في حياتها كانت بطلته إحدى أعز صديقاتها.

وقالت الفنانة عبير صبري في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" : صديقتي المقربة كانت تدخل بيتي واكتشفت في النهاية أنها تخونني وخطفت زوجي الأول.

وأضافت: هذا الأمر لم يعد يعنيني لأنني أحب زوجي الحالي .

وأردفت ساخرة: اللي أخدته القرعة تاخده أم الشعور.
 

إقرأ ايضا

Capture

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

T1606412293f60999de8f8a579d6eee7912e5a38380image.jpg&w=600&h=338&q=95&img

السبب صادم.. القبض على عروسين في ليلة الدخلة (صور)

تيم حسن

فنان شهير لـ تيم حسن: مش كفاية بقى اللي بتعمله؟

أخبار متعلقة

فنانة

فنانة شهيرة: ندمت على ارتداء الحجاب

معز مسعود

والد حلا شيحة: يجب على معز مسعود القيام بهذا الأمر منعا للقيل والقال

عبد الحليم حافظ

صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ: كان بيعمل حاجة غريبة

رامز جلال

أسرار في حياة رامز جلال .. يعاني من مشكلة في الصلاة والوضوء .. ومفاجأة مدوية عن زوجته

فنانة

آخر تصريحات لفنانة مصرية قبل اختفائها في ظروف غامضة: لن أخلع هدومي لأمثل

ميدو والخطيب

رأي غير متوقع لـ ضياء السيد في صورة ميدو مع الخطيب