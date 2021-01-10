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فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة
فنانة شهيرة: صديقتي خطفت مني زوجي بهذه الخدعة البسيطة
الأحد، 10-01-2021
08:16 ص
المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن تعرضها لموقف صعب في حياتها كانت بطلته إحدى أعز صديقاتها.
وقالت الفنانة عبير صبري في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" : صديقتي المقربة كانت تدخل بيتي واكتشفت في النهاية أنها تخونني وخطفت زوجي الأول.
وأضافت: هذا الأمر لم يعد يعنيني لأنني أحب زوجي الحالي .
وأردفت ساخرة: اللي أخدته القرعة تاخده أم الشعور.
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المصريون
عبير صبرى
almesryoon
عبير صبري و زوجها
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