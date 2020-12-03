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فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

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شمس الكويتية
 
الخميس، 03-12-2020 11:30 ص المصريون

شنت الفنانة الكويتية «شمس»، هجومًا عنيفًا على النسويات اللاتي يحرضن النساء على الرجال، ووجهت نصيحة لكل شابة بأن لا تتبع هذا النوع من النساء.
وأشارت "شمس"، إلى ان الرجل الذي تختاره المرأة أو تتزوجه لا يجب أن تحوله الى "طرطور" بناء على كلام النسويات، فالمرأة حسب شمس، ترتقي بارتقاء زوجها، وان كانت "ليدي" فسيأتي لها الرجل المناسب.
وتابعت شمس رسالتها الى متابعتها وقالت :"لا تصيري "بويا" فأنا امراة لدي حقوقي وتقديري مثل الرجل .. ولو لدي رجل في حياتي لنزل اغسل رجليه، فكل ما ارتقت المراة ارتقى هو في نظرها ونظر المجتمع".
 

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