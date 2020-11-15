الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا

ضاحي خلفان :« يا ويلك إذا غضبوا عليك عيال زايد»

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

ADS
 

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

222
أبوهشيمة وزوجته
 
الأحد، 15-11-2020 08:37 م محمد فضل

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، ما وصفها بـ"الخلطة السحرية" لنجاحه في عالم الصناعة والأعمال.
ويعد أبو هشيمة، الذي رأى النور عام 1975، نموذجا لرجل الصناعة والأعمال الناجح بمصر، كما أنه من أبرز الداعمين للأعمال الاجتماعية.
وبدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك، وفي عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين، وبعدها بأربع سنوات أنشأ مجموعة إعلام المصريين.
وفي عام 2017، أسس مجموعة إسمنت، قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة، حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وعن الخلطة السحرية التي كانت وراء نجاحاته المتتالية، قال أبو هشيمة: "الخلطة بدأت حين حددت هدفا واضحا أشتغل عليه رغم أنني كنت من أسرة متوسطة.. كنت دائما أحلم بأن يكون لي عمل خاص، وبالتالي حددت هذا الهدف وجعلته حلما، وكافحت حتى حققته.. مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نجاح يأتي من دون فشل".
وتابع: "دخلت مجال الحديد بالصدفة، لكنني أحببته، فبدأت تحقيق حلمي في الصناعة.. شعرت أنني مدمن على هذا المجال".
وعن دخول السياسة، أوضح أبو هشيمة "منذ 2011 وأنا أقول إنني لن أدخل هذا العالم.. لكن بعدما باتت الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية مستقرة في مصر، أصبحت أقول إن الوقت قد حان".
وأضاف: "وجودي في مجلس الشيوخ سيكون إضافة لي وللبلد.. مع مجلس النواب سنمثل إضافة كبيرة في الحياة التشريعية".
كما رد أبو هشيمة على من يصفونه بـ"رجل النظام" قائلا: "واجب علي أن أساعد بلدي وهذا حق بلدي علي أنا.. لا أركز في هذه التسميات لأنها لا تشكل أي فرق بالنسبة لي.. يجب علينا كلنا أن نخدم بلدنا في أي وقت".
وفي حال عرض عليه منصب وزير أو محافظ، قال: "أنا أخدم بلدي في كل مجال ولكل حادث حديث، أهم حاجة أخدم بلدي".
وجوابا على سؤال بشأن ما إذا كان فوز جو بايدن برئاسة أميركا سيعيد الإسلام السياسي إلى الواجهة، أجاب ضيف برنامج "السؤال الصعب" بالقول إن بايدن لن يرجع الإسلام السياسي للحكم من جديد "لأن العالم أدرك حقيقة المتأسلمين.. وفيما يخص مصر، فإن جماعة الإخوان تم رفضها بالكامل من الشعب المصري".
وبشأن زواجه من الفنانة الشهيرة ياسمين صبري، قال أبو هشيمة إن "الزواج استقرار.. أنا وزوجتي ياسمين صبري كلانا يكمل الآخر.. هي أضافت لشخصيتي أشياء وأنا كذلك نفس الأمر".
 

إقرأ ايضا

محمد-عوض-تاج-الدين-مسشار-الرئيس-لشئون-الصحة-1600x1000

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

جثة

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

i_290148

تحذير عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أخبار متعلقة

127-123932-hanan-khader-competes-most-beautiful-title-2

حنان الخضر تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

عبلة كامل

«مش فخورة بفني».. عبلة كاملة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت

2020_11_9_13_13_54_735

لن تصدق.. ظهور صادم لـ آثار الحكيم بعد سنوات من الاعتزال

b593a6011667d46ff9c78f63a0a4ed2db9db829e

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

download

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

فنانة

بعد إخفاء الفنانين لإصابتهم بـ كورونا .. فنانة: بنخبي مرضنا لأننا هنقعد في البيت لو اتكلمنا