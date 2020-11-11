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حنان الخضر تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

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حنان الخضر
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:31 ص المصريون


قررت الفنانة المغربية حنان الخضر، ارتداء الحجاب واعتزال السوشيال ميديا والفن بشكل مفاجئ، وذلك دون إعلان عن ذلك.
حيث كشف ذلك خبير التجميل المغربي جواد قنانة مشيرًا إلى أنها ارتدت الحجاب، وذلك بعد زواجها وحذفها لكل صفحاتها عن مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الامر الذي كان أثار حينها جدلاً كبيراً بين المتابعين الذين تساءلوا عن سبب قيامها بهذه الخطوة.
وجاء حديث قنانة هذا خلال بث مباشر مع مريم دبايج المعروفة بـالراقصة "مايا"، إذ تحدثا عن بعض النساء اللواتي يتحجبن لكن يعرضن مفاتنهن بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال قنانة :"الحجاب له حرمته، ولا يصح للمرأة التي تضع الحجاب أن تنشر صورها وفيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك فيه نوعاً من الإثارة"، وفاجأ المتابعين بقوله :"أنا أعجبتني حنان الخضر التي تحجبت وإعتزلت مواقع التواصل الإجتماعي"، وهو الأمر الذي صدم مريم والمتابعين.
وكان قبل عام، صرح القائمون على برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة ميدي 1، أن زواج الخضر مؤكد، بدليل تواجدها برفقة رجل كان بصحبتها في أحد الفنادق الفخمة، حيث طلب الصحفي منها إجراء حوار، إلا أن زوجها رفض خوضها لأي موضوع يتعلق بحياتها الشخصية، حسب مراسل البرنامج.
 

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