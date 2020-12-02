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حلا شيحة تعلن ارتباطها بـ معز مسعود: رحلتنا واحدة

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حلا شيحة ومعز مسعود
 
الأربعاء، 02-12-2020 12:39 م المصريون

بعد فترة من الجدل وانتشار الأخبار ما بين شائعات وحقائق، أعلنت الفنانة حلا شيحة، اليوم الأربعاء، عن ارتباطها بالداعية والمنتج الفني معز مسعود، لتحسم الجدل بشأن طبيعة العلاقة بينهما.
وأعلنت الفنانة حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن  أهدى لها أغنية بصوته.

وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".
معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000، ويعمل كمنتج سينمائي أيضًا، وقد تزوج من قبل ثلاث مرات.
اما حلا شيحة فقد تزوجت من قبل أيضًا وأنجبت 3 أبناء، قبل أن تعود مرة أخرى للفن بعد اعتزالها وارتداء الحجاب.
 

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