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«مش فخورة بفني».. عبلة كاملة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت

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«مش فخورة بفني».. عبلة كاملة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت

عبلة كامل
عبلة كامل
 
الثلاثاء، 10-11-2020 03:41 م المصريون

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أخبار كاذبة نشرتها مواقع إخبارية عن إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بالسرطان، الأمر الذي نفاه طليقها.
فيما قررت الفنانة الكبيرة عبلة كامل، الخروج عن صمتها برسالة طمأنت فيها جمهورها عنها وعن صحتها، مفجرة مفاجآت حول تصريحات تم نسبها إليها وأثارت الجدل مؤخرًا.
وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لأحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده"
وتابعت: "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".
واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".
 

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