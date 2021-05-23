فنانة شهيرة تُعلق على طردها من الإمارات بسبب دعم فلسطين

الأحد، 23-05-2021
09:04 م
محمد فضل
خرجت الفنانة السورية الشهيرة جيني إسبر
، عن صمتها بعد انتشار خبر طردها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب دعمها لفلسطين
، في الفترة الأخيرة ضدّ إسرائيل.
وغرّدت إسبر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتبة: "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين
الشقيق عارٍ عن الصحة".
وتابعت: "وتبقى فلسطين
وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".
وكانت جيني إسبر
عبّرت عن تضامنها مع فلسطين
وشعبها قائلة: "يا من سرقتوا فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين
الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطين
يون".