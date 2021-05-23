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فنانة شهيرة تُعلق على طردها من الإمارات بسبب دعم فلسطين

جيني إسبر
جيني إسبر
Native
الأحد، 23-05-2021 09:04 م محمد فضل
خرجت الفنانة السورية الشهيرة جيني إسبر، عن صمتها بعد انتشار خبر طردها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب دعمها لفلسطين، في الفترة الأخيرة ضدّ إسرائيل.

وغرّدت إسبر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتبة: "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة".

وتابعت: "وتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".

وكانت جيني إسبر عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها قائلة: "يا من سرقتوا فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".

 

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