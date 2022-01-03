داوود عبدالسيد يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال لهذا السبب

الإثنين، 03-01-2022
12:39 م
فاجأ المخرج
الشهير داوود عبد السيد، الجميع بإعلان
الاعتزال
ما سبب صدمة في الوسط الفني.
وكشف داوود عبدالسيد
سبب اعتزال
ه، بأنه يرجع إلى أحوال السينما،
واختفاء الجمهور الخاص بها من أبناء الطبقة الوسطى.
وأعرب العديد من الفنانين في الوسط الفني المصري والعربي
عن حزنهم لسماع هذا القرار، وطالبوا عبد السيد بالتراجع عن اعتزال
ه والعودة إلى الساحة.
وحقق المخرج
داود عبد السيد نجاحاً كبيراً في تاريخ السينما
المصرية وله العديد من الأعمال التي ومن أشهر أعماله فيلم "الكيت كات" وفيلم
"أرض الخوف".
وكان آخر عمل قدمه داود عبد السيد فيلم "قدرات غير عادية"
عام 2015.