الخميس 09 ديسمبر 2021
توقيت مصر 16:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كاف» يوجه صدمة كبيرة لـ الأهلي.. ماذا سيفعل؟

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

بعد الحكم بحبسه عامين.. قصة أحمد فلوكس مع لاعبة منتخب مصر ياسمين عزت

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

بعد تزايد انتشار«أوميكرون».. تنبيه عاجل من «الصحة العالمية» لحكومات جميع الدول

حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

ADS
 

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

9202130104028132856161
ا
Native
Teads
الخميس، 09-12-2021 12:50 م

يعد فيلم Heroine أول الاعمال التي قدمت فيها الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور مشهدًا عاريًا وفي حديثها عن هذا الأمر مؤخرًا ردت كارينا على الانتقادات التي طالتها حول هذا المشهد: "يقول الناس أي شيء ، بغض النظر عن مضمونه، أشعر بالفخر لهذا الفيلم."

وتابعت: "لقد أعطيت ألف بالمائة لهذا الفيلم. كما قدمت مشهدًا عاريًا وحاولت استكشاف الجوانب المظلمة له والتي ربما كنت سأفكر فيها قبل القيام بذلك لفيلم آخر. ربما لم يكن الجمهور مستعدًا لرؤيتي في تلك الصورة ولذلك تعرضت للانتقادات الكثيرة بسببه"


 

إقرأ ايضا

image

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

49141015_303

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

images

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

أخبار متعلقة

Capture

عارضة أزياء سعودية شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية من أمريكا "كيوم ولدتها أمها"

267825_0

« صورة مخلة».. طليق منة فضالي يكشف لأول مرة سبب انفصالهما

92021911247620444745-1

صدمة.. عارضة أزياء خليجية تخلع ملابسها الداخلية على شاطئ ميامي(صورة)

7416775_1637833251

فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية تمامًا مع طفلها: سأحتفل بجسدي الجديد

images

شاهد.. فنانة شهيرة تهرب عارية تمامًا في الشارع والشرطة تضبطها