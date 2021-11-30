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« صورة مخلة».. طليق منة فضالي يكشف لأول مرة سبب انفصالهما

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منة فضالي
Native
Teads
الثلاثاء، 30-11-2021 01:11 م

كشف الملحن محمد ضياء خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج (نص الكلام)، للمرة الأولى عن قصة زواجه عرفياً وطلاقه من الفنانة منة فضالي.
وقال الملحن: "لما يكتمل شروط العرفي كلها أعتقد يبقى حلال، بما فيهم الإشهار والولي. ده حصل بعقد وإتعمل له صحة توقيع في محكمة بس مكنتش عايز أعلن الموضوع"، موضحاً: "أنا عملت ده عشان الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، عملته كإنه خطوبة، حتى لو لمسة إيد يبقى حلال، مؤقتا لغاية ما أدخل مرحلة الزواج الرسمي".
ونفى زواجهما عرفياً بسبب رفض والدة منة قائلاً: "أمها كانت معانا من أول يوم لآخر يوم، وممكن أجيب لك الصور".
كما نفى ضربها وقال: "أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة. عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلتلها إبعدي كده".
وعن سبب طلاقهما قال: "صورة شفتها معجبتنيش، أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس عريان شوية، أنا مبحبش اللبس العريان".
وأضاف أنه شاهد الصورة ضمن مجموعة صور من جلسة تصوير لأغنية (فلانتين) كان يعدها لمجد القاسم، ولم تخبره فضالي بها.
 

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