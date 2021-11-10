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شاهد.. فنانة شهيرة تهرب عارية تمامًا في الشارع والشرطة تضبطها

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الأربعاء، 10-11-2021 01:02 م

انتشرت صورة مثيرة للنجمة العالمية سيلينا غوميز تظهر فيها عارية دون حمالة صدر، ويقف وراءها شرطي يقيّد يديها بينما كانت تحاول الهرب في الشارع.
وفيما أثارت الصورة تساؤلات عديدة شكك البعض في حقيقتها، معتبرين أنه تم غدخال تعديلات فوتوشوب على الصورة، بينما قال آخرين انها حقيقية.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تشكف عن وجود علاقة بين سيلينا غوميز وبطل فيلم "كابتن أميركا" الأميركي كريس أفينز، وذلك بعد إنتشار صور لهما في أماكن عامة.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، معبرين عن فرحتهم به وكم يليقا الثنائي ببعضهما، قبل أن يؤكدوا أن المعلومة هي مجرد شائعة ولا صحة لها.
وكانت فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بوشم جديد باللغة العربية وهو عبارة "أحب نفسك أولا"، وذلك بعد ان قالت لها معجبة ذلك.




 

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