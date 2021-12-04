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عارضة أزياء سعودية شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية من أمريكا "كيوم ولدتها أمها"

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مودل جيجي
Native
Teads
السبت، 04-12-2021 11:21 ص

أحدثت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة مودل جيجي واسمها باربي نجد، صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها عارية تماما نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي.
و ظهرت في الصورة عارية تماماً وستعرضت فيها مؤخرتها وصدرها، فأحدث الصورة صدمة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولوها المتابعون بصفحاتهم منتقدين ما وصل إليه عارضات الأزياء اللاتي يهجرن أوطانهن المحافظة ويبعن أجسادهن في الخارج باسم الحرية!.
وكانت وثقت في مقطع فيديو نشرته نفسها وهي عارية بالكامل مكتفية بتغطية صدرها بيدها.
ويبدأ مقطع الفيديو حين تصوّر مودل جيجي زجاج مرآة الحمام حيث تستحم وقد غطاها البخار وقامت باصبعها برسم خطوط ثم تبدو من خارج وقد بدت عارية بالكامل لكنها غطت صدرها فقط، ووضعت منشفة على شعرها المبلل.

 

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