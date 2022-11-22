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فنانة شهيرة تتجه للعمل في «أوبر» بسبب قلة الأعمال

نجلاء-يونس-فاتن-أمل-حربي-300x252
أبطال فاتن امل حربي
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Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 11:35 ص

كشفت الفنانة نجلاء يونس بطلة مسلسل "فاتن أمل حربي" عن عملها كسائق أوبر في الأوقات التي لا يعرض عليها أعمال تلفزيونية حتى تتمكن من إعالة نفسها وتعويض الأموال التي تفقدها في فترات عدم التمثيل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن صديقة لها اقترحت عليها العمل كسائق أوبر، موضحة:" كل فين وفين بعمل مسلسل فا لازم نفتح البيت"، مشيرة إلى أنها تتنكر أثناء العمل حتى لا يتعرف عليها أحد. 


وأشارت نجلاء يونس، إلى أنها لم تكن تعلم القاهرة جيدا قبل العمل في هذه المهنة موضحة:" مكنتش أعرف القاهرة خالص دي طلعة واسعة أوي"، مستطردة:" الخطر ممكن يجي في قلب البيت وباخد بالأسباب مواجهتش حاجة فيها تحدي كبير بس كل الناس بيسألوني حد ضايقك ولا لأ".
وأوضحت نجلاء يونس أنها لا تحب أن تكون قليلة الحيلة،  وكشفت أنها كانت متزوجة لمدة عامين وانفصلت بسبب عدم التوافق بينهما في الصفات، مشيرة إلى أنها ليست متصالحة دائما مع عدم عرض أعمال عديدة عليها لكنها كما أوضحت:" أكتر حاجة محبهاش أبقى قليلة الحيلة".


اشتهرت نجلاء يونس بتقديم أدوار كوميدية في أكثر من عمل رمضاني ناجح منها فاتن أمل حربي، وبـ100 وش، وبالحجم العائلي، والسبع وصايا، والموسم الثاني من مسلسل ليه لأ.
 

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