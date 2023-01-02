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«لابسة فستان سهرة في الحرم المكي؟».. انتقادات لـ هاجر أحمد أثناء أداء العمرة

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هاجر أحمد
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 03:02 م

 

تعرضت الفنانة الشابة هاجر أحمد، إلى موجة انتقادات من البعض، تعليقًا على صورة نشرتها رفقة زوجها أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي.

 

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة من الصور أثناء أداء العمرة ،وظهرت هاجر أحمد بإطلالة وضعتها فى مرمى انتقادات متابعيها، حيث ظهرت مرتدية “عباية” ستان باللون كشمير ، ما جعل البعض يشبهها بـ "فستان السهرة".

وعلقت هاجر أحمد على الصور :" "لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم إني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فأحفظني بحفظك وأحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".

 

وجاءت أبرز تعليقات متابعيها المنتقدة لها :" لابسة فستان سهرة فى الحرم ، لبس مش مناسب ".

 


 

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