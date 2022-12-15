فريال يوسف تكشف سر طلاقها بعد كتب الكتاب: «عايزة واحد يستاهل قلبي»

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن تفاصيل من حياتها الشخصية في مقابلة مع برنامج "الستات" على قناة "النهار" المصرية.



وقالت فريال يوسف في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية المصرية مفيدة شيحة إنها انفصلت عن زوجها بعد عقد قرانها مباشرة وقبل الزفاف.

"العين الإخبارية" تنشر "رسائل نجيب الريحاني" إلى عمرو عبدالجليل: الرسالة الثالثة "اتنيل على عينك"

وأوضحت: "لم تكن هناك فترة للتعارف، كما أنني تسرّعت في قرار الموافقة على الزواج، لكن عندما ركّزت معه وسألت عنه نما إلى علمي معلومات مش كويسة عنه".

وأضافت: "كنت منشغلة في مسلسل (خاتم سليمان) وعندما تفرّغت وعرفته كويس، واكتشفت حاجات تخلينا منقدرش نكمل مع بعض".

قصة حب لم تكتمل

وأشارت إلى أن قرارها بالموافقة على الزواج أتى كرد فعل، إذ إن شخصاً كان يحبها للغاية وصارحته باستحالة أن يرتبطا ببعضهما البعض، لذا وافقت على الزواج سريعاً.

وتابعت: "وافقت على الزواج من الشخص الآخر كرد فعل على هذه القصة، لكن اكتشفت أشياء عنه كانت سبباً في طلب الطلاق بعد كتب الكتاب وقبل الزواج مباشرة".

واختتمت حديثها قائلة: "عايزة ألاقي الشخص اللي يستاهل قلبي، ويكون توأم روحي، لأن معندناش في العائلة فكرة الطلاق، أبويا وأمي متجوزين من أكتر من 50 سنة".