تسريب فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. وترد: أنا مطلقة وحرة ودا خطيبي

شنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هجومًا لاذعًا، على أناس وصفتهم بأنهم "لا يحترمون حياتها الخاصة".وشاركت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة على نطاق واسع، ظهرت فيه داخل أحد الملاهي الليلية وهي تحتضن رجلًا، في مشهد أثار جدلًا واسعًا.وقالت الفنانة اللبنانية: "لمن يحاول أن يصور هذا المقطع بغرض إزعاجي، أود أن أقول لكل شخص شارك هذا الفيديو: هذا خطيبي وأنا حرة في حياتي، أقول لكم العبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى".تابعت: "عيب عليكم لا تحترمون خصوصية الناس. هدفكم النشر والحصول على مزيد من الإعجابات والتعليقات على حساب الناس وكرامتهم، أصبحنا في زمن لا يحترم فيه أحد حياة الناس الخاصة".أردفت "نادين": "حتى لو كنت مشهورة مثلما تقولون هذا لا يعني أن تستغلوني، وبعضكم يظن أنه بهذا الأسلوب سأخسر أولادي، لا أحد في هذه الدنيا يقدر يفرق بيني وبين أولادي لأنه بالقانون وخارج القانون أنا امرأة مطلقة حرة، ومن حقي أعيش وأحب وأتزوج. خلصنا منكم عيب عليكم".كانت الفنانة اللبنانية قد أثارت الجدل بين حين وآخر، بشأن هوية شريك حياتها.ففي سبتمبر الماضي، كشف الصحفي اللبناني حسين برجي هوية الرجل الذي ارتبطت به الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حينها بحسب زعمه.وكتب برجي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادين نسيب نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب.. مبروك".وردت "نادين" عليه، مؤكدة أنها هي صاحبة القرار، وستكشف الحقيقة في الوقت الذي تريده، وقالت: "مش سبق القصة بس أنا قرر احكي بطلع وبحكي.. مرسي".وبرر "برجي" فعلته: "لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس ألف مبروك"، أما نادين فواجهته، واتهمته بنشر الخبر لغاية خاصة، وليس بدافع محبته لها".