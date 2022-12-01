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ذبح والدة الفنانة عايدة غنيم على يد جارها (التفاصيل كاملة)

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عايدة غنيم من كواليس عملرفني
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Teads
الخميس، 01-12-2022 09:26 ص

تفاصيل مأساوية ومفجعة، كشفت عنها الفنانة عايدة غنيم حول جريمة مقتل والدتها ذبحًا على يد جارها الشاب.

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" مع الفنانة نشوى مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد" ، أن ابن الجيران قتل أمها بدافع السرقة، وذلك قبل 10 سنوات.

ولفتت الفنانة، إلى أن الشاب من مدمني المخدرات، مضيفة" قال الست دي بنتها فنانة وأكيد معاها فلوس هي أصلًا بتعتبره زي ابنها وهي طالعة الشقة قالت له حبيبي ممكن تفتح لي الباب ايدي وجعاني، ففتح وزقها لجوا.. دبحها وسرق دهبها وقطع شرايينها علشان يتأكد إنها ماتت".


وأشارت إلى أنها في ذلك الوقت كانت تحاول أن تتواصل مع والدتها، هاتفيا، دون جدوى، وعندما ذهبت لمنزلها، وجدتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

ونوهت الفنانة إلى أن المتهم تم القبض عليه في نفس اليوم بسبب أن والدتها كانت تقاومه فدخل بعض من شعر رأسه وجلده في أظافرها، وتم الحكم عليه بالمؤبد.
 

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