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فجرت مفاجأة.. لماذا رفضت نقابة الأطباء نعي نوال السعداوي؟

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نوال السعداوي
 
الأربعاء، 24-03-2021 11:05 ص المصريون

رفضت نقابة الأطباء إصدار بيانًا تنعى فيه الكاتبة والطبيبة نوال السعداوي، التي توفيت عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض.
وصوت معظم أعضاء مجلس النقابة برفض نعيها على الرغم من أنها تخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1955، وهي من قدامى الأعضاء في النقابة، كما أنها تولت منصب وكيل النقابة في مجلسها عام 1986.
وكشفت مصادر- حسب صحيفة الوطن- أن النقابة واجهت مشكلة عقب إصدارها نعيا في أغسطس 2020، بعد وفاة الطبيب، عصام العريان، القيادي الإخواني السابق، مما جعل النقابة تتريث في بيانات نعي تالية، حتى لا تحدث أزمة، خصوصا وأن هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بـ"نوال السعداوي".
وأوضحت أن مجلس نقابة الأطباء، رفض نشر نعي للدكتورة نوال السعداوي، حيث أكدت مصادر أنه قد تم طرح نشر نعي إلا أن غالبية المجلس رفض النعي رفضا تاما، مبررين ذلك بأنها لم تمارس مهنة الطب منذ باع طويل، علاوة على الجدل المثار حولها، وما سيتبعه هجوم على النقابة من المعارضين لها، كما حدث عندما نشرت النقابة نعيا لعصام العريان.
وقالت المصادر : "المجلس قرر عدم نشر نعي لنوال السعيد برغم أنها كانت وكيل للنقابة في مجلسها عام 86، إلا أنها لم تمارس مهنة الطب منذ أكثر من 30 عاما".
 

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