فتاة شبه عارية تتلقى لكمة وسط الشارع بالسعودية في مشاجرة

الخميس، 04-11-2021
11:34 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة
ترتدي
ملابس قصيرة وتظهر أجزاء من جسدها عارية
، تحاول منع شاب كانت معه من المشاجرة
مع سائق
مركبة أُخرى عند إحدى إشارات المرور .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيدة
ترتدي ملابس قصيرة ، تقف بجوار شاب يُحاول إخراج سائق مركبة أخرى من سيارته للتعدي
عليه بالضرب ، مٌحاوله منعه ، ولكن محاولاتها باءت بالفشل حيث قام زوجها بتوجيه لكمات
عنيفة للسائق الآخر ، تلقت السيدة إحداها فتركته وعادت إلى السيارة وهي غاضبة .