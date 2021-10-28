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تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

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بيومي فؤاد
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الخميس، 28-10-2021 03:15 م

هاجم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعلان أحد المطاعم المشهورة في المملكة، لاستخدامه مصطلحات غير لائقة.
وتفاعل آل الشيخ مع تغريدة المخرج فهد الاسطاء، أمس الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي انتقد فيها الإعلان بقوله: "وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة".
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه على الإعلان: "إعلان تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء".
وأثار الإعلان ردود فعل غاضبة في صفوف المشاهدين، الذين اعتبروا أنه يتضمن ايحاءات خادشة ومعيبة، وتلاعب بالكلمات بين الفنان بيومي فؤاد وجليسه، اللذين ظهرا في الفيديو.

 

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