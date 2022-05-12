الجمعة 13 مايو 2022
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

ADS
 

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

image
ا
Native
Teads
الخميس، 12-05-2022 01:48 م


أشعلت فتاة سودانية في شارع عام بالخرطوم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفعها لافتة تطلب فيها الزواج.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً  لفتاة سودانية تظهر وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.
وظهرت الفتاة وهي تضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، وهي تلوح بلافتة كتبت عليها «عايزة عريس أرغب في الزواج أقبل التعدد» ووضعت رقم هاتفها.
وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها بين رفض الفكرة ووصفها بغير المقبولة. ورأى آخرون أن فكرة الفتاة عادية وشجاعة، وتدل على سعي الفتاة لحفظ نفسها بالزواج.
 

إقرأ ايضا

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

578a1802f830c263fb7a38fee29159ed

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

_124674000_007270e2-5430-4d78-9f9f-9d6f746e7c2b

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

أخبار متعلقة

تنزيل

صوّرته أثناء علاقة بينهما.. حبس فتاة 5 سنوات بتهمة ابتزاز شاب في القاهرة

520205175555945837611

أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

تنزيل

صدمة.. فتاة تسير دون ملابس سفلية في شوارع لبنان

1508901_0

فتح السوستة.. فتاة تصور شابًا أثناء تحرشه بها في الأتوبيس (فيديو)

20211122104842944

ماتت مرتين.. خرجت من نعشها أثناء الجنازة ثم ماتت بعد ساعات

16010748991650454068

الداخلية تفجر مفاجأة عن «سيدة المترو» بعد القبض عليها