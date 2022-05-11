الخميس 12 مايو 2022
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

الجيش: التحفظ على جثث التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

استشهاد لواءين ومجندين بعد مطاردة «مستريح أسوان»

الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا

ADS
 

صوّرته أثناء علاقة بينهما.. حبس فتاة 5 سنوات بتهمة ابتزاز شاب في القاهرة

تنزيل
ا
Native
Teads
الأربعاء، 11-05-2022 08:50 ص

على عكس المعتاد في قضايا الابتزاز الإلكتروني، قامت فتاة بابتزاز شاب بصور ومقاطع فيديو فاضحة، بعد أن استدرجته في إقامة علاقة معها وتصويره من خلال هاتفها، وأرسلت الصور لشركائها لابتزازه والحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور.
وتقدم الشاب ببلاغ للأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من جانب الفتاة وشخصين آخرين.
ومن جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الفتاة وشركائها ومواجهتهم ببلاغ الشاب، واعترفوا بجريمتهم، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لكل منهم.
 

إقرأ ايضا

FNCznv1akAIaSZU

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

Capture

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

images

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

أخبار متعلقة

Capture

«الصور حقيقية وغشاء البكارة ليس سليمًا» مفاجآت في قضية بسنت خالد

520205175555945837611

أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

تنزيل

صدمة.. فتاة تسير دون ملابس سفلية في شوارع لبنان

1508901_0

فتح السوستة.. فتاة تصور شابًا أثناء تحرشه بها في الأتوبيس (فيديو)

20211122104842944

ماتت مرتين.. خرجت من نعشها أثناء الجنازة ثم ماتت بعد ساعات

16010748991650454068

الداخلية تفجر مفاجأة عن «سيدة المترو» بعد القبض عليها