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الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا

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أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

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الإثنين، 09-05-2022 10:41 ص

نشأت علاقة عاطفية بين حارس عقار "بواب" وبين إحدى الفتيات اللاتي يسكن في العقار تطورت إلى إقامة علاقة بينهما، لكنها انتهت بفضيحة ومحاولة قتل شقيقيها بعد أن أوقعت بهما في فخ لتخرج نفسها من الفضيحة بعدما رآها الجيران مع البواب في الأسانسير بوضع مخل.
وفي التفاصيل، كادت فتاة أن تدفع حياة شقيقيها ثمنًا لعلاقة عاطفية في الخفاء جمعتها بحارس عقار بمنطقة بولاق الدكرور.
الفتاة راحت تستنجد بهما لينتفض الاثنان غضبًا والمضي قدمًا في الانتقام من المتحرش الذي أوسعهما ضربًا بكلتا يديه وسلاحه الأبيض مستندًا إلى "أختكم بتكدب.. كله برضاها".
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من أحد المستشفيات بوصول شقيقين مصابين بجروح وكسور بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
بالتزامن مع البلاغ، تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة استغاثة من فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها وتقبيلها عنوة داخل مصعد العقار سكنها بدائرة القسم.
أمام العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، اتهمت مقدمة البلاغ عاملاً بالتحرش بها والاعتداء على شقيقيها محدثًا ما بهما من إصابات يتلقيان على إثرها العلاج.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المشكو في حقه الذي نفى تحرشه بالفتاة "يا بيه كله برضاها.. وكنت بدافع عن نفسي قدام اخواتها".
بتطوير مناقشتها، تراجعت الفتاة عن روايتها الأولى، وأكدت وجود علاقة عاطفية بينها وبين الشاب وأنها اختلقت الواقعة بعد مشاهدة السكان لهما في وضع مخل "خوفت من الفضيحة فعملت كده".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
 

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