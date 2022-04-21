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الداخلية تفجر مفاجأة عن «سيدة المترو» بعد القبض عليها

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الخميس، 21-04-2022 01:22 م

ألقت وزارة الداخلية القبض على السيدة المتهمة بتوبيخ فتيات بالمترو اعتراضًا على ملابسهن.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاةين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهن.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل -لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاةين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 

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