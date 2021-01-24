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صورة نادرة لتركي آل الشيخ في طفولته تثير الجدل

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تركي آل الشيخ
 
الأحد، 24-01-2021 10:22 ص المصريون

أثارت صورة نادرة من طفولة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل بين متابعيه بعد أن نشرها عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وظهر تركي آل الشيخ، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو طفل يبدو في الرابعة من عمره، مستلقى على السرير ويبتسم مرتديًا تيشيرت عليه صورة مايكل جاكسون.
وكتب "آل الشيخ" تعليقًا على الصورة :" بريء بس من يومي أحب الفن.. مايكل على التيشيرت.. صورتك وانت صغير".
ووجه تركي آل الشيخ سؤالًا إلى متابعيه بشأن ملامحه التي لم تتغير منذ الصغر، بقوله: "تعليقاتكم.. أحس النظرة والضحكة ما تغيرت؟".
ووقع الجدل بين متابعيه حول عدم تغير ملامحه كثيرًا في طفولةه عما عليه الآن، فيما قال البعض أن ابتسامته لم تتغير حتى الآن.
 

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