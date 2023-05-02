عصام السقا يكشف حقيقة معاناة مصطفى درويش من الاكتئاب

الثلاثاء، 02-05-2023
01:22 م
قال الفنان عصام السقا
، إنه لم يدرك في البداية أن المنشور
الذي كتبه شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش يتحدث عنه، واعتقد أن المقصود شقيقه.
وتابع في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي مع الإعلامية إيمان
الحصري: "مقرتش اسم مصطفى، حسيت إن أخوهم اتوفى بعد ما قريت كلمت حد صاحبي مش
من الوسط وكنت فاكر ان اللي مات أخو مصطفى، ولقيت صديقي صحفي بيقول الخبر بتاع مصطفى
درويش ده بجد، قلتله ده أخوه ورجعت للمنشور تاني واتأكدت".
وأضاف عصام "صدمة وأنا برد على المنشور دماغي مش مستوعبة،
لما وصلت مستشفى الشيخ زايد ردودي ان مليون في المية الحساب اتسرق، لانه كان من ساعات
بيتكلم ويرد على الناس، ربنا يرحمه".
وتحدث عن الراحل قائلا "مصطفى كان إنسان، زعلي عليه
كبير ربنا يرحمه يا رب، اتحارب كتير واتقال في ضهره كتير، بيشتغل كتير ليه، الناس كانت
مستكترة عليه نجاحه، بيحب الخير لكل الناس".
وبشأن حقيقة معاناته من الاكتئاب، نفى عصام الأمر، قائلا
"كان شغال في رمضان، وكان زي الفل وعنده فيلم هيتعرض قريبا اسمه (خمس جولات)".
مصطفى درويش رحل بعد توقف عضلة القلب، وشُيعت جنازته عصر
الاثنين 1 مايو من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الفنانين.