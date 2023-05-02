الثلاثاء 02 مايو 2023
توقيت مصر 12:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مقتل وزير الدفاع في هذه الدولة على يد حارسه الشخصي لسبب صادم (صورة)

خالد الجندي: المرأة أولى بالعمل من الرجل

الإفتاء: العذرية ليست دليل على عفة المرأة

مفارقة عجيبة.. واقعة تنبأت بطريقة وفاة مصطفى درويش قبل عامين

وفاة 6 أشقاء في حادث مروع بالسعودية

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

فيديو .. أسد يفترس طفلًا في حديقة بغزة حتى الموت

فتاتان تضحكان خلال تصوير جنازة مصطفى درويش ونقابة الصحفيين تفتح تحقيقاً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

استولى على 40 مليون جنيه.. القبض على صاحب تطبيق فيجور

فتاتان تضحكان خلال تصوير جنازة مصطفى درويش ونقابة الصحفيين تفتح تحقيقاً

cdn4.premiumread
الفتاتان
الثلاثاء، 02-05-2023 11:32 ص

أصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين، بيانا بشأن صورة الفتاتين اللتين ظهرتا تضحكان في جنازة الفنان الذي توفي بالأمس مصطفى درويش، وأثارتا الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شعبة المصورين الصحفيين: "إذ تنعي شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش، تود أن تؤكد على احترامها لآداب وأخلاقيات المهنة، وبعد التحري وجدنا أن هاتين الفتاتين ليستا منضمتين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم في هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت".

وأضاف البيان: "ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في هذه الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملون بالمجال الصحفي من عدمة وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة".

وتسببت الصورة في غضب رواد مواقع التواصل، وعدد من الفنانين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الرسمية معبرين عن غضبهم منها واستيائهم من عدم مراعاة المشاعر أثناء تشييع الجنازة.

إقرأ ايضا

20230329100100721

مقتل وزير الدفاع في هذه الدولة على يد حارسه الشخصي لسبب صادم (صورة)

2021_7_30_1_21_19_610

خالد الجندي: المرأة أولى بالعمل من الرجل

1776620_0

الإفتاء: العذرية ليست دليل على عفة المرأة