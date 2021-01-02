السبت 02 يناير 2021
توقيت مصر 12:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمرو وردة يكشف عن أغرب ما فعله معه «صلاح» أثناء أزمة التحرش

معيط: الاقتصاد المصري نجح في اختبار «كورونا»

رانيا يوسف تثيير صجة بتصريحات جريئة عن إبرازها لمفاتنها

تصريحات جديدة لـ سهي عرفات عن قاتل زوجها

المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

قبل القمة.. رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

«عُري ومشاهد مخلة».. حفل راقص في الكويت يثير ضجة (فيديو)

شاهد.. تركي آل الشيخ يتحدى بسيارته الفاخرة في «رالي دكار»

إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا: ادعولي

عاجل وفاة وحيد حامد بعد صراع مع المرض

ADS
 

«عُري ومشاهد مخلة».. حفل راقص في الكويت يثير ضجة (فيديو)

Capture
جانب من الحفل
 
السبت، 02-01-2021 10:49 ص المصريون

أحدث مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل راقص في أحد فنادق دولة الكويت، موجة غضب بين النشطاء، بسبب ما تضمنه من عُري ومشاهد مخلة بالآداب العامة، فضلًا عن عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.
من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد: إن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني.
وأضافت “مراد”، أنه جارٍ إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، مؤكدة أن الوزارة تتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، لتطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.
وكان النائب الكويتي صالح المطيري قال "إنه تم التواصل مع وزير الإعلام الذي وعد بإجراء تحقيق بخصوص الحفلات الماجنة في أحد الفنادق"، مطالبا "وزراء الداخلية والتجارة والصحة بمتابعة هذا الملف كل فيما يخصه، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم وسوف يتم توجيه ومتابعة مجموعة أسئلة برلمانية في الأيام المقبلة".
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

Capture

شاهد.. تركي آل الشيخ يتحدى بسيارته الفاخرة في «رالي دكار»

2018_5_1_21_47_36_129

إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا: ادعولي

أخبار متعلقة

أرشيفية

مصري يقتل كفيله بـ7 طعنات في الكويت..وهذا ما جرى له

download

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

530

فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

مصريون عالقون بالكويت

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

طيران الكويت

تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

تركي-آل-الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على وفاة الشيخ ناصر الصباح