«عُري ومشاهد مخلة».. حفل راقص في الكويت يثير ضجة (فيديو)

السبت، 02-01-2021
10:49 ص
المصريون
أحدث مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
لحفل راقص
في أحد فنادق دولة الكويت
، موجة غضب بين النشطاء، بسبب ما تضمنه من عُري
ومشاهد مخلة
بالآداب العامة، فضلًا عن عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.
من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويت
ية
أنوار مراد: إن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية
من غير ترخيص قانوني.
وأضافت “مراد”، أنه جارٍ إحالة المخالفة والقائمين عليها
إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، مؤكدة أن الوزارة تتعاون مع الجهات
الرسمية في الدولة، لتطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.
وكان النائب الكويت
ي صالح المطيري قال "إنه تم التواصل
مع وزير الإعلام الذي وعد بإجراء تحقيق بخصوص الحفلات الماجنة في أحد الفنادق"،
مطالبا "وزراء الداخلية والتجارة والصحة بمتابعة هذا الملف كل فيما يخصه، وعليهم
أن يتحملوا مسؤوليتهم وسوف يتم توجيه ومتابعة مجموعة أسئلة برلمانية في الأيام المقبلة".