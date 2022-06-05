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عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

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الأحد، 05-06-2022 12:03 م

في أول تعليق لها بعد السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت العروس أمنية طارق، تعليقًا على ما حدث أثناء عقد قرانها :«كل الشكر للكومنتات السلبية بجد».
وكانت عروس كفر الدوار نشرت مقطع فيديو أثار اهتمامًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد البحث عليه بعبارات بحث «فيديو عروس، عروسة اليوم، عروس اليوم، فيديو العروسة، عروس تستفز المتابعين».
وكانت العروس طلبت إلقاء كلمة قبل التوقيع على عقد الزواج، وأوصته خلالها باحترام أهلها، كما ستحترم أهله خصوصًا أمها.
وقالت عروس البحيرة لـ«العريس» أمام المعازيم في الفيديو المنشور على صفحتها: «أنا وثقة في ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة».

وقالت عروس كفر الدوار في الفيديو: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك، الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي».
وأثار مقطع الفيديو اهتمام البعض في حين انتقده آخرون، وهو ما علقت عليه أمنية طارق بقولها :«كل الشكر للكومنتات السلبية بجد».

 

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