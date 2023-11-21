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عروس طرد حماتها من حفل الزفاف.. والأخيرة : أنا اللي اشتريت لك الفستان (صور)

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قاعة الزفاف
الثلاثاء، 21-11-2023 12:44 م

عادة ما تتعرض الفتيات لمواقف مُحرجة خلال حفلات الزفاف، سواء من المدعوين أو عريسها،
وجاءت واقعة اليوم في ببريطانيا بين فتاة ووالدة حبيبها بشكل مفاجئ وصادم، حسبما ذكر موقع موقع «10 play».
بدأ الموقف عندما داعبت العروس حبيبها خلال حفل الزفاف، مستشهدة ببعض عيوبه أمام الجميع، على سبيل الدعابة، لكن لم تتفهم حماتها الأمر، وسرعان ما وبختها ووجهت لها وابل من الانتقادات اللاذعة.
تعالت الأصوات بين العروس وحماتها، حتى حلّ الصمت على جميع الحضور، وظهرت علامات الدهشة على المدعوين وطالبوا الحماة الهدوء، ولكنها كانت تزداد عصبية، صارخة بوجه العروس: "لن تقولي إن ابني لديه عيوب"، لترد العروس، قائلة: "كل شخص لديه عيوب ولهذا السبب أحبه، يمكنك ترك حفل زفافي إذا أردتي".
لم يتوقف الأمر عند ذلك، وردت والدة العريس: "لن أغادر، هذا الفستان الذي ترتديه، لقد دفعت ثمنه" واستمر الزفاف وسط مضايقات الحماة والعروس.



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