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هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم «الدادة دودي»؟.. شاهدوا كيف أصبحت في حفل خطوبتها

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هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم «الدادة دودي»؟.. شاهدوا كيف أصبحت في حفل خطوبتها

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الأحد، 19-12-2021 04:00 م

احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد التي قامت بدور الطفلة (لوجي) في فيلم (الدادة دودي) مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخطوبتها.
ونشر شقيقها الممثل الشاب أحمد خالد، صورة وفيديو عبر حسابه الخاص على (إنستجرام) من خطوبة شقيقته في المنزل بمشاركة مقربين وسط أجواء عائلية.
وقدم خالد، التهنئة لشقيقته بتعليق على الفيديو: "مبروك يا دودو.. عقبال الفرح".
كما تلقت الفنانة الشابة التهاني والتبريكات من الجمهور، متمنين لها السعادة والاستقرار في حياتها، فيما أبدى البعض استغرابه بخطوبة رضوى خالد، مشيرين إلى أنها كبرت بسرعة.
 واشتهرت رضوى في طفولتها بعد أن شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، من بينها منها فيلم (عريس من جهة أمنية) من جهة أمنية مع عدد من الفنانين أبرزهم عادل إمام، لبلبة، شريف منير، حلا شيحة، وأشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج علي إدريس وتأليف يوسف معاطي.
ومن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها رضوى خالد مسلسل (حق ميت) مع الفنان حسن الرداد، ومسلسل (سرايا عابدين) مع الفنانة يسرا، ومسلسل (كشف حساب) مع خالد أبو النجا ومحمود عبد الغني، ومسلسل (ريش نعام) مع الفنانة داليا البحيري وأحمد وفيق، ومسلسل (أولاد الليل) مع الفنان جمال سليمان، فيما يعد مسلسل (اختيار اجباري)، مع الفنان خالد سليم وأحمد زاهر، آخر أعمالها، من إخراج مجدي السميري وتأليف حازم متولي



 

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