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عبد الرحمن الراشد يسخر من حزب "النور".. والسبب "ترامب"

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 15-01-2021 08:45 م الطيب حسين
سخر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، من حزب النور، إثر تصريحات النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بأن مجلس النواب المصري أفضل من الكونجرس الأمريكي وديمقراطيته المزعومة.

ونشر "الراشد" تغريدة عبر "تويتر"، مصحوبة بخبر عن تصريح نائب النور، وعلق مازحًا: "الله يسامحك يا ترامب"، في إشارة إلى تسبب الرئيس الأمريكي في الفوضى التي شهدها مبنى الكونجرس قبل نحو 10 أيام.

وكان نائب حزب النور قد قال "ما حدث بالكونجرس يكشف الديمقراطية الأمريكية المزعومة، ومجلس النواب المصري هو الأفضل".
 

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