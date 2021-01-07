محكمة بدولة عربية تصدرًا أمرًا باعتقال لـ«ترامب»

الخميس، 07-01-2021
01:51 م
المصريون
أصدرت محكمة
تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، مذكرة قبض بحق الرئيس
الامريكي دونالد ترامب
،
بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراق
ي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق
: “بعد أن دون القاضي
المختص في محكمة
تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه،
أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق
الابتدائي، قرر القاضي إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية
ولايته دونالد ترامب
”.
وأضاف أن “الأمر جاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات
العراق
ي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه
الجريمة، سواء كانوا من العراق
يين أو الأجانب”.