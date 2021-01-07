تعليق مفاجيء من علاء مبارك على «الليلة الدامية»

الخميس، 07-01-2021
03:52 م
المصريون
خرج علاء مبارك
، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بتعليق
مفاجيء على أحداث الفوضى و"الليلة الدامية"، التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي
ليل الأربعاء، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، مبنى الكونجرس لتعطيل التصويت
على فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وكتب النجل الأكبر لمبارك عبر حسابه في موقع "تويتر":
"فيلم أم حقيقة!! ما تشهده أمريكا
من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكى
شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا
منذ القرن التاسع عشر، والطريف أن تويتر أغلقت
حساب الرئيس ترامب
لمدة ١٢ ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence".
واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب
، مبنى الكابيتول،
لتعطيل انعقاد جلسة مشتركة يصوت خلالها الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقتل أربعة أشخاص من بينهم امرأة خلال أعمال الفوضى. مع ذلك،
اجتمع الكونجرس في وقت لاحق، وصوت على انتخاب بايدن.