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عالم أزهري: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس حديثًا

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الداعية
الثلاثاء، 11-07-2023 09:30 ص

 أجاب الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر ، على سؤال نصه: متزوجة من 13 عامًا، وخلال تلك الفترة بيعاملني أسوأ معاملة، وكل حاجة ممكن حد يتخيلها، وضرب وإهانة وجالي حالة نفسية أمام بنت من بناتي، وسابنا ومشي ومبيصرفش علينا، فلو اتطلقت من جوزي هل كده بظلم بناتي؟.


وقال العالم الأزهري، خلال تصريحات تليفزيونية: إن في بنات من كتر ما هي اتربت زيادة عن اللزوم فبقت كل ما تستحمل العلقة بعد العلقة واكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 نجد الخيبة والخسران وجيل تعبان نفسيا.


"أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس حديثاً


وواصل: منه لله اللي يقولك أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده رواه واحد واخد على الإهانة، هذا الكلام ليس حديثًا نبويًا، لا يوجد حلال دمه خفيف وحلال دمه تقيل، والطلاق شرع عند استحالة العشرة، ولو احتكمنا لأمر الله لما وجدنا من تقطع زوجها وتضعه في أكياس، أو تقوم بإذابته في البانيو.


واختتم: طبعًا تطلق قولًا واحدًا وهي مش بتظلم بناتها، لأنها أنقذتهم من عاهة يعني ينفع بنت تشوف أمها بتضرب انتي كدا بتخلفي عاهة للمجتمع.

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