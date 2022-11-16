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عاجل... مصر تصدر قرارا هاما يخص الجزائريين

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مصر والجزائر
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الأربعاء، 16-11-2022 04:50 م نسمه عبد الوهاب
أقرّت مصر تسهيلات جديدة على دخول الجزائريين إلى أراضيها، حسب ما صرّح به السفير المصري لدى الجزائر مختار وريدة.

وقال وريدة ، إن اللقاء مع وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي شهد مناقشة آفاق وسبل تطوير وتشجيع السياحة الجزائرية لمصر.
وأوضح السفير وريدة أن هذا اللقاء، الذي تم على هامش استقبال الوزير حمادي للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، شهد استعراض مختلف التسهيلات المصرية الممنوحة للسائحين الجزائريين.

وذكر السفير من هذه التسهيلات "إمكانية حصول السائحين الجزائريين ممن يمتلكون تأشيرة سارية شنغن، أو تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وأستراليا، على تأشيرة الدخول من المنافذ المصرية عند وصولهم.
كما سيحصل السائحون الجزائريون المتوجهون إلى محافظة جنوب سيناء مباشرة، على تأشيرة الدخول عند وصولهم لمنافذ المحافظة وفقا للضوابط الموضوعة. وذلك تيسيرا عليهم وتشجيعا على زيادة حركة التدفق السياحي الجزائري لمصر.

وأعلن السفير وريدة، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر والجزائر إلى معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، حيث يتم حاليا تسيير رحلة يوميا على الأقل بين القاهرة والجزائر، الأمر الذي سوف يساهم في زيادة حجم التدفقات السياحية.

من جانبه، رحب وزير السياحة بالتسهيلات المصرية الممنوحة للسائحين الجزائريين، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد دراسة وتطبيق مقترح لتسهيل زيارة السائحين المصريين والسائحين الأجانب للجزائر وقت موسم السياحة الصحراوية.
 

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