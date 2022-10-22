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القبض على أستاذة جامعية بالمنصورة ارتكبت جريمة صادمة لا تخطر على بال

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السبت، 22-10-2022 11:10 ص

ألقت الأجهزة الأمنية ، القبض على أستاذة جامعية، بعدما أقدمت على ارتكاب جريمة بشعة في حق طفلها وتعذيبه وكيه بالنار لإجباره على التسول.

وفي التفاصيل، استغاث الطفل ويدعى "محمد"، بالأهالي، لإنقاذه من أمه، وتدعى "إسراء السيد"، تعمل معيدة بأحد الكليات الجامعية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على الأستاذة الجامعية، بعدما تلقت بلاغا من أهالي شارع العيسوي، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يفيد بقيام سيدة، بتعذيب نجلها بالنيران والضرب.

حيث كشف الطفل أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وعذبته بالنيران والكي بجميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها.

وأوضح الطفل صاحب الـ10 سنوات، أن والدته كانت تضربه بقسوة وعذبته كيا بالنار لاجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في شوارع بعيدا عن المنطقة التي يقع بها منزلهم، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميا.
 

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