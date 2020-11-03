الثلاثاء، 03-11-2020
08:27 م
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، بتصريحات نارية تزامنًا مع انعقاد الانتخابات الرئاسية.
وتوقع الرئيس الأمريكي نصرًا عظيما في تكساس، لافتاً إلى أن التصويت بالبريد قد تنتج عنه نتائج سيئة.
وتابع أن الانتخابات_الأمريكية السابقة لم تشهد تأخيرا للنتائج.
وقال: "متأكد من أننا سنرى نتائج جيدة وغير مسبوقة، والتجمعات الشعبية كانت نتائجها جيدة، وستكون هناك علاجات لفيروس كورونا".
وتابع: "نصدّر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا، الفوز سهل والخسارة صعبة"
وأضاف: "سنعود إلى العمل فوراً بعد الانتخابات
- سنحقق نجاحاً كبيراً في تكساس ونبلي بلاء حسناً في أريزونا
- لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع، العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون
- أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".