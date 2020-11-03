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عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات

ترامب
عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات
 
الثلاثاء، 03-11-2020 08:27 م
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات نارية تزامنًا مع انعقاد الانتخابات الرئاسية.

وتوقع الرئيس الأمريكي نصرًا عظيما في تكساس، لافتاً إلى أن التصويت بالبريد قد تنتج عنه نتائج سيئة.

وتابع أن الانتخابات_الأمريكية السابقة لم تشهد تأخيرا للنتائج.

وقال: "متأكد من أننا سنرى نتائج جيدة وغير مسبوقة، والتجمعات الشعبية كانت نتائجها جيدة، وستكون هناك علاجات لفيروس كورونا".

وتابع: "نصدّر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا، الفوز سهل والخسارة صعبة"

وأضاف: "سنعود إلى العمل فوراً بعد الانتخابات - سنحقق نجاحاً كبيراً في تكساس ونبلي بلاء حسناً في أريزونا - لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع، العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون - أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".
 

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