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عمرو أديب يكشف: هذا ما قاله ترامب بشأن سد النهضة

عمرو أديب
عمرو أديب
 
السبت، 24-10-2020 12:20 ص المصريون ـ متابعات
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي  دونالد ترامب وهو يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني وهو يطالبه بوضع حل لملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الأمر قد ينتهي بمصر بتفجير هذا السد. 
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علب قناة mbc مصر، مساء اليوم الجمعة، إلى أن ما قاله الرئيس ترامب بشأن سد  النهضة ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا، وإنما هى نتيجة توصل لها ترامب بأن الوضع أصبح خطير، ومزعج لمصر.
وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب أن يكون هناك وساطة سودانية في هذا الأمر، وأنه لا يلوم المصريين، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب لم يقل أن المصريين هددوا بهدم سد النهضة، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هذا الأمر ليس وارد السياسية المصرية وأن المسألة لابد أن تحل حلا سياسيا.
 

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