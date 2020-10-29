الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

تدهور صحة تركي آل الشيخ بشكل مفاجئ يؤجل عودته للسعودية

al-shaikh-head-420x320
تركي آل الشيخ
 
الخميس، 29-10-2020 06:44 م محمد فضل

بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عودةه للرياض من رحلته العلاجية السبت المقبل، عاد وفاجأ الجميع بتأجيل العودة بسبب حالته الصحية.
وأعلن آل الشيخ، مساء اليوم الخميس، عن تأجيل عودةه إلى الرياض من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “للأسف سأضطر لتأجيل عودةي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ.. نلتقيكم على خير”.

وكان “آل الشيخ” كتب تغريدة مقتضبة أمس الأربعاء حول عودةه إلى المملكة من رحلته العلاجية: “السبت off للرياض بإذن الله”، وأرفقها بشعار الطائرة.

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

سد النهضة

وزير الري : إثيوبيا هي المسؤولة الأولى عن هذا الأمر

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ينهي خلاف " عمرو و تامر " بعد عام من القطيعة

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف: هذا ما قاله ترامب بشأن سد النهضة

20191003015456264

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

facebook

«فيس بوك» و«تويتر» يستقبلان الانتخابات الأمريكية بإجراءات حازمة

بومبيو

"بومبيو" يتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون بضغوط من ترامب