تدهور صحة تركي آل الشيخ بشكل مفاجئ يؤجل عودته للسعودية

الخميس، 29-10-2020
06:44 م
محمد فضل
بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفية
في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عودة
ه للرياض من رحلته العلاجية
السبت المقبل، عاد وفاجأ الجميع بتأجيل العودة
بسبب حالته الصحية.
وأعلن آل الشيخ، مساء اليوم الخميس، عن تأجيل عودة
ه إلى الرياض
من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “للأسف
سأضطر لتأجيل عودة
ي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ.. نلتقيكم على خير”.
وكان “آل الشيخ” كتب تغريدة مقتضبة أمس الأربعاء حول عودة
ه
إلى المملكة من رحلته العلاجية: “السبت off للرياض بإذن الله”، وأرفقها بشعار الطائرة.